Riapre oggi il tratto ferroviario in Irpinia - tra Ariano e Benevento - chiuso dopo una frana lo scorso 12 marzo. Ferrovie dello Stato aveva garantito la riapertura dell'infrastruttura entro un mese e ha mantenuto la parola. Fin qui in quel tratto si viaggiava con un bus sostitutivo, salvo qualche rara eccezione che prevedeva un percorso diverso. I disagi sono stati molteplici, soprattutto nel periodo delle vacanze di Pasqua, per via dell'aumento dei tempi di percorrenza. Ancora per stamattina i primissimi collegamenti (prima delle 8) saranno operati con un bus, poi tutto tornerà alla normalità.

Eppure questo sarà un lunedì nero per i trasporti, per due ragioni diverse: lo sciopero del personale di terra degli aeroporti di Bari e Brindisi, con la cancellazione di numerosi voli, e l'inizio dei lavori sulla linea Foggia-Termoli, che costringerà i viaggiatori in treno diretti verso Bologna o Milano (da Lecce, Brindisi e Bari) a dover ancora una volta interrompere il viaggio per un bus sostitutivo. Si tratta di lavori che erano stati programmati con largo anticipo e per cui Ferrovie dello Stato prevede una "sosta" già durante il prossimo weekend. E cioè: si lavorerà sui binari da oggi fino a venerdì compreso e per gli stessi giorni della prossima settimana.

I lavori ferroviari

Partendo da qui: i lavori sono previsti nel tratto che va da San Vito-Lanciano a San Severo, in provincia di Foggia, paralizzando però i trasporti diretti sulla linea Adriatica. Sarà potenziata l'infrastruttura. Si prevedono otto cancellazioni (quattro per senso di marcia) al giorno, con bus sostitutivi che faranno lo stesso percorso, passando quindi da Foggia, San Severo, Poggio Imperiale, Chieuti, Campomarino e Termoli, effettuando la fermata nei piazzali antistanti le stazioni. Per altro sarà possibile anche imbarcarsi su un autobus diretto da Foggia a Termoli, per chi deve proseguire il viaggio verso Nord (o verso Sud, al ritorno).

Sciopero degli aerei

Il lunedì nero dei trasporti, però, risentirà anche dello sciopero del personale del Centro di Controllo d'Area di Brindisi di 24 ore e del personale Enav di Bari di 4 ore.

Ieri Ita Airways ha comunicato la cancellazione di 28 voli nazionali: 23 previsti per oggi, quattro per ieri e uno per domani. Non saranno operati sei voli sulla Bari-Roma Fiumicino (comprende anche il viaggio in direzione opposta), quattro da Brindisi ancora verso l'aeroporto della capitale, sei sulla rotta Brindisi-Milano Linate e sei dal capoluogo di regione verso la città lombarda. Domani invece non sarà operativo il primo Brindisi-Linate (al mattino).

Al momento anche Ryanair ha reso disponibile un portale per controllare l'operatività del proprio volo. Fino alla serata di ieri (ma il dato potrebbe non essere definitivo) si dovrebbe regolarmente volare da Bari a Fiumicino al mattino (7.35), non nel pomeriggio: cancellato quello delle 14.40, spostato alle 18.35 quello delle 17.35. Risultano cancellati anche altri voli del vettore irlandese: da Bari salteranno i collegamenti del mattino per Vienna e Tirana, e anche quello nel pomeriggio per Roma e Milano.

Tramite una nota "Aeroporti di Puglia" ha invitato "i passeggeri a contattare la compagnia aerea per verificare se il proprio volo sarà soggetto a ritardo e/o cancellazione". Ma sarà, in ogni caso, una giornata particolare per i tanti viaggiatori che si recheranno in aeroporto. Un black monday a tutti gli effetti, tra nuovi lavori sulla rete ferroviaria e sciopero del personale aeroportuale. La buona notizia è la riapertura del tratto campano della ferrovia chiuso per la frana da quasi un mese, con la promessa mantenuta da Rfi. Eppure oggi sarà l'ennesima giornata di passione.