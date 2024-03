Rfi potenzia linea ferroviaria Foggia-Pescara, via ai lavori. Ad aprile si viaggia in bus: ecco le tratte interessate

Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato l'avvio di lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Pescara-Foggia, fra San Vito Lanciano e San Severo dall'8 al 12 aprile e dal 15 al 19 aprile. Di conseguenza Trenitalia ha comunicato modifiche alla circolazione ferroviaria sulla tratta in questione dal 7 al 12 aprile e dal 15 al 19 aprile. Verrà invece garantita la circolazione dei treni a lunga percorrenza nel fine settimana del 13 e 14 aprile.

I cantieri

"I lavori programmati da Rfi e finanziati anche con risorse del Pnrr - ha detto l'assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia - sono necessari a elevare gli standard di qualità e sicurezza sulla linea adriatica".

I cantieri aperti in Puglia sono nella tratta fra Ripalta e Lesina per lavori idraulici propedeutici al raddoppio della tratta; nella stazione di Foggia per interventi di sostituzione deviatoi e lavori propedeutici alla realizzazione del futuro Apparato centrale computerizzato.

I collegamenti

Circa i collegamenti Trenitalia ha comunicato che dall'8 al 20 aprile i collegamenti regionali fra Termoli e Foggia saranno effettuati con bus, con tempi di percorrenza che varieranno in relazione al traffico stradale. Inoltre dall'8 al 12 e dal 15 al 19 aprile fra Bari e Foggia il treno R4306 sarà interessato da modifiche nell'orario di partenza e modifiche di orario anche per il treno 19984 fra Brindisi e Taranto. Per i collegamenti di lunga percorrenza i treni Frecciarossa Torino/Milano/Venezia-Bari/Lecce/Taranto saranno attestati nelle stazioni di Ancona e Pescara mentre gli Intercity Giorno della relazione Milano/Bologna-Bari/Lecce subiranno cancellazioni parziali e sostituzioni con bus, ove possibile, fra Pescara e San Severo.