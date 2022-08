Tre cavalli in fuga sui binari: la "sfida" al trotto con la littorina lungo la linea Bari-Lecce

Succede anche questo sui binari: dopo i disagi sulla tratta che collega Bari a Lecce per i temporali, la mattinata di ieri è iniziata per i pendolari con “ostacoli” imprevisti. Due cavalli hanno trottato sereni a poche decine di metri dalla fermata di Bari La Fitta, a Ceglie del Campo, lungo i binari dela linea delle Ferrovie Sud Est che collega Bari a Putignano, rischiando di essere travolti da un convoglio in un tratto senza recinzioni o barriere in grado di evitare simili disavventure.

L'allerta dei macchinisti e la fuga degli equini

Dopo aver avvistato gli animali - probabilmente scappati da un campo nelle vicinanze - il personale del treno diretto a Bari ha segnalato il fatto, mentre i tre cavalli, allertati dal ripetuto fischio del convoglio attivato dal macchinista nelle operazioni di frenata, sono riusciti a fuggire. Il curioso episodio non ha comunque provocato disagi alla circolazione ferroviaria.