Metropolitana di superficie a Bari, al via i lavori di interramento per l'elettrodotto

Sono iniziati i lavori di interramento dell'elettrodotto Terna presente sull'ultimo tratto della ferrovia metropolitana Bari-quartiere San Paolo di Ferrotramviaria, che dureranno complessivamente circa sei mesi e che sono propedeutici alla realizzazione della metropolitana di superficie di Bari.

Il cantiere

Iniziati da via Piemonte, i lavori, spiegano dalla Regione Puglia, coinvolgeranno il territorio di Modugno e rappresentano l'intervento preliminare per poter poi realizzare il secondo lotto della ferrovia già finanziato dalla Regione Puglia per 36 milioni di euro.

Una volta ultimati i lavori, verrà alimentato il cavo interrato e disalimentato quello aereo, che verrà rimosso insieme ai tralicci nei primi mesi del 2023. «Finalmente la linea elettrica ad alta tensione della potenza di 150 KV nel cuore del quartiere Cecilia verrà interrata - ha detto l'assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia - e i tralicci che passano molto vicino ai palazzi verranno rimossi. La presenza dell'elettrodotto in quest'area densamente popolata ha avuto un impatto sociale e ambientale rilevante, e questo intervento rappresenta una forma di riqualificazione».