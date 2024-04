«Il messaggio di Emiliano a Pisicchio? Alfonso venne da me quel giorno, prima di essere arrestato, e me lo disse. Rimasi abbastanza sorpreso, sia per il mezzo che per il contenuto». Michele Laforgia, avvocato penalista e candidato sindaco per Convenzione per Bari e Movimento 5Stelle nel capoluogo di regione, interviene sul caso che, da giorni, tiene banco nel mondo giudiziario e in quello politico. Nel mondo giudiziario perché in tribunale erano pochissimi a sapere che Alfonso Pisicchio, ex assessore regionale e già commissario dell'Arti, stava per essere arrestato a valle di un'inchiesta per corruzione elettorale partita nel 2019.

Nel mondo politico perché l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare indirizzata ad Alfonso Pisicchio e al fratello Enzo era fissata per il 15 di aprile, dopo il deposito da parte del gip l'8 di aprile. Ma qualcosa fece precipitare gli eventi: Pisicchio, infatti, si è precipitosamente dimesso da Arti la mattina del 10 aprile e, in serata, i militari della Guardia di finanza gli hanno quindi notificato l'ordinanza. In sede di interrogatorio di garanzia, lo stesso Pisicchio ha riferito ai pubblici ministeri di aver ricevuto, poche ore prima delle dimissioni, un messaggio dal governatore Michele Emiliano, con il quale il presidente gli diceva che, alla luce del “ripreso vigore” dell'indagine a suo carico, avrebbe dovuto dimettersi o lui lo avrebbe cacciato. Ma chi ha riferito a Emiliano che Pisicchio di lì a poco sarebbe stato arrestato?

La ricostruzione

Ambienti vicini al governatore, nei giorni scorsi, hanno riferito di presunte «pressioni indebite» mirate a influenzare anche la campagna elettorale per Bari e le scelte del centrosinistra. Oggi, ai microfoni di Rai Radio 1, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari nel corso della trasmissione “Un giorno da Pecora”, Laforgia - che è stato avvocato di Pisicchio, per poi rinunciare all'incarico alla luce di una possibile incompatibilità - ha detto quanto sapeva: «Pisicchio è venuto nel mio studio il pomeriggio di quel giorno, qualche ora prima di esser arrestato, dicendo che aveva ricevuto quel messaggio da Emiliano. Sono rimasto abbastanza sorpreso, sia per il mezzo sia per il contenuto».