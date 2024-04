Giunta, Emiliano vede gli assessori e incassa la disponibilità all'azzeramento

Al momento non c'è azzeramento. Gli assessori si sono detti disponibili a dimettersi, ma non lo hanno fatto. L'unica certezza è la rotazione dei dirigenti di Dipartimenti e Asl richiesta nei giorni sia da Azione sia da Sinistra Italiana. È quanto emerso sinora dall'incontro con la giunta regionale convocata in mattinata da Michele Emiliano per discutere del rimpasto (o azzeramento) che dovrebbe permettere al presidente di varare una nuova Giunta. Questa la strada scelta da Michele Emiliano per risolvere la crisi politica in corso in Regione.

Il retroscena

Da giorni il governatore sta infatti affrontando la questione legata al rimpasto, chiesto dalla segretaria nazionale del Pd Elly Schlein dopo le inchieste giudiziarie e gli arresti delle ultime settimane che hanno portato anche alle dimissioni dell'assessora Anita Maurodinoia (indagata), e all'uscita dalla maggioranza del M5s.

Diverse le ipotesi in campo, dalla possibilità che Emiliano decida di sostituire 4-5 assessori sino all'azzeramento totale della squadra di governo, strada indicata dalla stessa Schlein.

Le norme di trasparenza su dipartimenti

