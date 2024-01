Sciopero aerei 8 gennaio, Ita Airways cancella voli nazionali: i disagi da Bari e Brindisi. La lista

Sciopero aerei 8 gennaio, Ita Airways cancella voli nazionali: i disagi da Bari e Brindisi. A seguito della proclamazione dello Sciopero delle società del settore Handling di Milano (Linate e Malpensa) e Firenze e delle società di security presso Fiumicino e Venezia della durata di 24 ore la compagnia Ita, si legge sul sito della compagnia italiana, si è vista costretta a cancellare 20 voli nazionali tra questi anche qulli in partenza dagli Aeroporti di Puglia, Bari e Brindisi.

I voli cancellati dalla Puglia

Saltano i voli AZ 1644 Brindisi -Milano Linate e AZ 1652 Bari-Milano Linate.

La compagnia fa sapere che i «passeggeri che hanno acquistato un biglietto ITA Airways per viaggiare l’8 gennaio, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 12 gennaio, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 | dall’estero +39 06 8596 0020, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto».

La lista completa dei voli cancellati

AZ 1288 NAPOLI MILANO - LINATE

AZ 1289 MILANO - LINATE NAPOLI

AZ 1290 NAPOLI MILANO - LINATE

AZ 1299 MILANO - LINATE NAPOLI

AZ 1351 MILANO - LINATE TRIESTE

AZ 1352 TRIESTE MILANO - LINATE

AZ 1576 MILANO - LINATE CAGLIARI

AZ 1577 CAGLIARI MILANO - LINATE

AZ 1641 MILANO - LINATE BRINDISI

AZ 1644 BRINDISI MILANO - LINATE

AZ 1652 BARI MILANO - LINATE

AZ 1653 MILANO - LINATE BARI

AZ 1713 MILANO - LINATE CATANIA

AZ 1714 CATANIA MILANO - LINATE

AZ 1764 PALERMO MILANO - LINATE

AZ 1765 MILANO - LINATE PALERMO

AZ 2034 ROMA - FIUMICINO MILANO - LINATE

AZ 2037 MILANO - LINATE ROMA - FIUMICINO

AZ 2038 ROMA - FIUMICINO MILANO - LINATE

AZ 2059 MILANO - LINATE ROMA - FIUMICINO