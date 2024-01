Sciopero trasporti, in Puglia adesione intorno al 70%: disagi per treni e bus, ecco i voli cancellati

Viene definita "ottima", dal sindacato Usb lavoro privato Puglia, l'adesione allo sciopero nazionale di 24 ore dei mezzi pubblici indetto dalle sigle di base.

In Puglia lo sciopero è stato proclamato solo da Usb e ha coinvolto le aziende Ferrovie Appulo Lucane, Stp Bari e Stp Lecce.

L'adesione

Il sindacato afferma che "nelle Fal, già dalle prime ore di stamattina, sia le corse ferroviarie sia quelle automobilistiche sono state soppresse con grossi disagi per i viaggiatori" che "non sono stati informati sulle modalità dello sciopero". Quanto a Stp Lecce, "i lavoratori - dice il sindacato - sono costretti ad aderire a sole quattro ore di sciopero (anzichè 24) in seguito a una errata e incompleta informativa divulgata dall'azienda".

"Come Usb - conclude - abbiamo immediatamente segnalato alla commissione di Garanzia quanto accaduto che si esprime come grave limitazione del diritto di sciopero". Nella Stp Bari, infine, il sindacato evidenzia che i lavoratori "stanno aderendo allo sciopero nazionale con ripercussioni sulle linee e corse di tutta la provincia Bari e Bat".

I problemi e le fasce orarie

L'adesione parziale, per il sindacato, è stimata intorno al 70% in Puglia.

Disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane per due scioperi nazionali, uno di 24 ore, l’altro di 4 ore (dalle 15.35 alle 19.35) proclamati dall’Organizzazione Sindacale USB LP e ai quali hanno aderito le Organizzazioni Sindacali USB di Puglia e Basilicata.

Sciopero di quattro ore del personale Enav: problemi anche per il traffico aereo. L'astensione è prevista tra le 13 e le 17. Aeroporti di Puglia invita i passeggeri a verificare con le compagnie aeree eventuali cancellazioni. Cancellato il volo Wizz Air in partenza da Bari Palese alle 13.30 con direzione Tirana e quello proveniente dalla capitale albanese alle 12.30. Problemi anche per i voli Ita Airways: cancellati quelli da Milano Linate a Brindisi in partenza alle 14.35 e arrivo previsto alle 16.10; da Milano Linate a Bari in partenza alle 13.40 e arrivo alle 15.05.