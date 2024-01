Treni in ritardo, guasto elettrico sulla linea Lecce-Brindisi. Ritardi e tratte cancellate

Un guasto elettrico dovuto al maltempo crea disagi alla circolazione dei treni sulla linea Brindisi-Lecce. Forti ritardi e treni cancellati. L'annuncio in stazione a Brindisi spiega che la linea da e per Lecce, Brindisi, Bari, Foggia fino a Termoli, Ancora e Roma ha accumulato ritardi per almeno un'ora. Diversamente le corse sono state cancellate o sostituite.

La circolazione rallentata

Dalle 6.15 la circolazione sulla linea Lecce - Bari è rallentata per danni causati dal maltempo, si legge sul sito di Trenitalia. Il guasto elettrico si è verificato a Surbo dove è stato richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 45 minuti.

Treno Alta Velocità direttamente coinvolto con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 8302 Lecce (6:05) - Roma Termini (11:55)