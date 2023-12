Frecciarossa Roma-Lecce fermo a Caserta. La rabbia dei passeggeri: «Linea ferma alla Prima Guerra Mondiale»

Ancora ritardi per il treno Frecciarossa che collega Roma a Lecce. E ancora, proprio come accaduto mercoledì della settimana scorsa, il ritardo riguarda problemi all'altezza di Caserta.

Anche ieri sera, passeggeri fermi sui binari nel cuore della notte. Lo testimonia un video pubblicato ieri a mezzanotte sul profilo Instagram Welcome to Favelas, dove un passeggero denuncia: «Siamo fermi da due ore sui binari a Caserta». E ancora: «Il treno ci ha lasciato a piedi, questa linea è ferma alla Prima guerra mondiale. Forse questo treno non riparte più e nemmeno a bordo sanno dirci cosa sta succedendo».

Il precedente

La scorsa settimana lo stesso treno aveva accumulato un ritardo di poco più di un'ora, sempre per problemi che erano sorti all'altezza della stessa stazione.