Stp, nuovi collegamenti bus anche con l'ospedale Perrino e l'aeroporto: ecco tutte le novità

Due nuove linee che collegheranno l’ospedale Perrino con due dei quartieri più lontani da esso, mentre in ambito extraurbano ci sono una serie di nuove corse sia per il trasporto scolastico che tra i paesi della provincia e l’aeroporto, oltre allo stabilimento Leonardo sulla litoranea.

Queste le novità del servizio di Stp che sono partite nei giorni scorsi: l’azienda di trasporto pubblico, infatti, ha introdotto alcune novità nel servizio. Una di queste è la linea 31, tra il quartiere Paradiso e il nosocomio del capoluogo.

Le novità

Per il servizio extraurbano sono stati attivati due collegamenti pomeridiani sulla tratta Brindisi – Mesagne – San Pancrazio e sulla tratta Brindisi – San Pietro – Torchiarolo, così come è stato annunciato il potenziamento eelle corse scolastiche di rientro da Ostuni per San Vito e di una corsa scolastica Francavilla – Oria – Latiano.

È stata poi introdotta una corsa in andata e una in ritorno sulla tratta scolastica Ostuni – Carovigno – Serranova – San Vito – Mesagne ed una sulla tratta scolastica Cisternino – Ostuni – San Michele.

Potenziata anche la linea extraurbana Ceglie – Ostuni – Carovigno – San Vito dei Normanni – Brindisi Leonardo con transito in contrada Baroncino (zona Aeroporto) per poi arrivare allo stabilimento Leonardo, poco più avanti sul litorale nord. In questo caso si tratta di quattro ulteriori corse giornaliere, in particolare due sulla tratta Ceglie – Leonardo e due sulla tratta Ostuni – Leonardo. I cambiamenti nel servizio sono stati illustrati più approfonditamente in una conferenza stampa presso la sede dell'azienda questa mattina dal presidente di Stp Alessandra Cursi, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli e del vice sindaco di Brindisi Massimiliano Oggiano.