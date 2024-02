Arrestato il latitante Palumbo, beccato in aeroporto

Stava cercando di imbarcarsi come un turista qualsiasi all’di, a, non sapendo che i carabinieri lo avevano pedinato e quindi sono intervenuti mettendo fine alla sua latitanza. È stato arrestato intorno alla mezzanotte tra lunedì e oggi Giuseppe Palumbo,ormai da tempo e indagato nella vicenda che ha portato in carcere, tra gli altri, anche il sindaco di Statte, Franco Andrioli. All’epoca dei fatti Palumbo aveva fatto già perdere le tracce di sé, avendo probabilmente intuito che per lui sarebbero arrivati altri guai oltre a quelli con i quali stava già facendo i conti. Palumbo, infatti, si trovava ai domiciliari dovendo scontare una pena a sette anni subita in primo grado per vicende di droga.