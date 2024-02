Mistero nei cieli di Taranto: un aereo sorvola la città in cerchio per più di due ore

Sono tanti i tarantini che nella tarda mattinata di ieri, martedì 6 febbraio, sono rimasti con il naso all'insù ad osservare il cielo. Un aereo di Swiss, decollato alle 13:15 da Taranto, è infatti riatterrato poco dopo. Ridecollato una seconda volta e poi riatterrato, sempre sulla pista di Grottaglie. E via di seguito, ancora per più di due ore. Il risultato, è un bizzarro ghirigoro circolare che può essere visto su app e servizi di tracciamento dei voli come Flightradar24. Ma cosa è successo?

La spiegazione dell’azienda

Fa chiarezza il portavoce di Swiss, Michael Pelzer: a bordo del volo SWR5643 ci sono diversi futuri capitani che stanno completando l'addestramento al decollo e all'atterraggio: «Non ci sono passeggeri a bordo», spiega. Subito spiegato, quindi, il bizzarro ellisse: «Le diverse squadre si allenano a turno al decollo e all'atterraggio e sono ormai al termine della formazione, si tratta di una prassi comune per questo tipo di percorso». Tutti i piloti, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono poi ripartiti alla volta di Zurigo alle 16:49.