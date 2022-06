Sosta a pagamento e Ztl: la rivoluzione parte il 15 giugno si parte nelle località del litorale

Prende il via dal 15 giugno il servizio dei parcheggi a pagamento, ma anche diversi servizi e misure di sicurezza sulla litoranea. A seguito di un incontro avvenuto l’altro ieri tra il sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro, il comandante della Polizia Locale, Teodoro Nigro, si è deciso di attivare dal 15 giugno al 15 settembre la sosta a pagamento lungo la litoranea a San Pietro e Torre Colimena. Ovviamente, attraverso un’ordinanza che verrà pubblicata prossimamente saranno resi noti gli orari e le tariffe della sosta che dovrebbero ricalcare quelle dello scorso anno. Fermo restando su questa ipotesi, si pagherebbe 1 euro per ogni ora, mentre per un’intera giornata la tariffa dovrebbe essere di 6 euro. Saranno altresì rese note le tariffe per abbonamenti settimanali, quindicinali e mensili che costerebbero rispettivamente 10, 15 e 25 euro. Per il pagamento della sosta, in questi giorni verranno installati i parchimetri, mentre i controlli saranno affidati agli ausiliari del traffico messi a disposizione dal gestore.

Il sindaco

L'istituzione dei parcheggi a pagamento - ha detto il primo cittadino - ha un duplice obiettivo. Il primo per evitare il caos che si crea con i posteggi selvaggi, il secondo, per apportare dei fondi al Comune affinch é possa alleviare gli oneri per i servizi di pulizia delle spiagge e altro, non solo per i residenti e i villeggianti stabili ma anche per le decine di migliaia di pendolari che frequentano quotidianamente il litorale». Lo stesso sindaco riferisce che a decorrere dalla prossima settimana sarà attivata la Ztl (Zona a traffico limitato) nel tratto che va dalla pineta di San Pietro fino all’area del fiume Chidro, per permettere il passeggio e l’accesso al mercato multietnico in maniera sicura, oltre che favorire le attività di ristorazione che usufruiscono degli spazi esterni.

La Ztl: come funzionerà