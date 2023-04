Potenziamento e miglioramento dei controlli sulle strade della città nelle ore notturne - dalle 21 alle 3 soprattutto - e nei weekend dal venerdì alla domenica. Riflettori puntati anche sui grandi eventi: feste patronali, spettacoli e appuntamenti serali in vista dell’estate. E ancora, controlli extra nei quartieri, in periferia e nelle marine. A partire da quella di San Cataldo che da qui a qualche settimana tornerà ad affollarsi di turisti e frequentatori della movida notturna. Obiettivo “sicurezza”, dunque, per l’amministrazione comunale del sindaco Carlo Salvemini e per gli agenti della polizia locale agli ordini del comandante, Donato Zacheo.

Il piano della Polizia locale

Nei giorni scorsi, infatti, la giunta ha approvato la delibera per il “Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale” con cui si autorizza il servizio di vigilanza extra della Municipale. Nel mirino schiamazzi notturni, incidenti e vandalismo. Stretta in vista anche sul fronte del contrasto alla guida in stato di ebrezza e sul consumo di alcol e droghe. Nei prossimi mesi, dunque, i vigili (72 unità full time e 23 part time) avranno il compito di tutelare il decoro urbano e la sicurezza stradale. Attività “extra” - in tutto un servizio settimanale e quattro servizi straordinari mensili - che saranno finanziate con 35mila euro (derivante dagli incassi delle multe). Oltre a raccogliere le segnalazioni dei residenti e degli avventori dei locali, gli agenti saranno chiamati a servizi di vigilanza mirati, soprattutto nei luoghi in cui si riuniscono le fasce più a rischio, come i giovani e gli anziani. “L’obiettivo è quello di incrementare la presenza sul territorio - si legge nel progetto approvato dall’Esecutivo - A tal fine le azioni previste sono quelle della polizia di prossimità, attraverso un consistente incremento del personale in divisa sul territorio”. Soprattutto nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 3, come si diceva. E prevalentemente nei weekend. Durante il turno notturno, inoltre, saranno effettuati controlli straordinari in particolare nelle strade di ingresso alla città e lungo i viali cittadini. Compito degli agenti, inoltre, sarà anche quello di gestire l’ordine pubblico in occasione di eventi e di prevenire tutte le forme di microcriminalità e vandalismo.

Movida, strade e marine: i controlli extra

Seppure le attività di controllo extra da parte della polizia locale sono previste soprattutto durante i mesi estivi, su base annuale il piano dei controlli prevede in tutto 30 servizi di pattuagliamento extra notturni, 125 servizi di controllo per il contrasto al commercio abusivo e di merce contraffatta, contro spaccio, scippi e rapine, per il rispetto di ordinanze e regolamenti comunali e a contrasto delle occupazioni abusive di suolo pubblico. E ancora, altri 5 servizi di pattugliamento straordinario sono già stati programmati in occasione dei grandi eventi. A partire dai giorni di festa patronale a fine agosto. Controlli mirati infine (30 i servizi extra previsti su questo fronte) nelle aree periferiche e nel “Quartiere litorale”, Nella marina di San Cataldo, soprattutto. Ma anche a Frigole, Spiaggiabella, Torre Chianca e Torre Rinalda.

Signore: «Così più sicurezza che per i turisti»

«Si stratta di un intervento mirato a rendere sempre più sicura la città: non solo il centro ma anche le marine e gli altri quartieri - sottolinea il vicesindaco e delegato alla Polizia municipale, Sergio Signore- È un iniziativa che dà seguito all’installazione delle videocamere di sorveglianza e al nuovo sistema operativo che ci permette di acquisire immagini ad alta qualità. Ritengo che sia un provvedimento necessario in una città che vive di turismo e che vede incrementare il numero di persone che vivono la città in maniera esponenziale dalla primavera all’estate. Ovviamente ringrazio la disponibilità degli agenti che avranno il compito di garantire la sicurezza tra le vie della città e nelle sue marine».

