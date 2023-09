Una freccia in più nell’attacco del Brindisi. Ed è un colpo da novanta: Cristian Galano ha scelto di indossare la maglia biancazzurra nella prossima stagione. Un autentico blitz da parte della società del presidente Daniele Arigliano, che ha messo sul piatto dell’esterno foggiano non solo un’importante offerta economica ma anche l’ambizioso progetto del club, decisivo per il “sì” finale del talento ex Bari e Pescara tra le altre. Un altro sforzo da parte della proprietà adriatica, che va così a completare una rosa che oggi ha più leader e in tutti i reparti del campo: da Bizzotto e Cappelletti in difesa a Malaccari e Petrucci a centrocampo, passando per Albertini, Nicolao e Golfo sulle fasce al duo Bunino-Ganz in avanti.

