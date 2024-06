La soddisfazione più grande al popolo giallorosso l’ha regalata Pedro Pablo Pasculli, laureatosi campione del mondo con l’Argentina nel 1986, negli anni in cui era uno dei calciatori di spicco del Lecce di Iurlano e Cataldo. Tanti altri prima e soprattutto dopo hanno partecipato a competizioni internazionali da tesserati della squadra salentina con Giovanni Semeraro al comando e Pantaleo Corvino in regia. Ora il Lecce di Saverio Sticchi Damiani e ancora di Corvino si appresta a “consegnare” a Euro 2024, al via venerdì 14 giugno, ben tre elementi di spicco della rosa protagonista della seconda salvezza consecutiva. Si tratta del difensore centrale Marin Pongracic, elemento di spicco della Croazia, e dei centrocampisti Ylber Ramadani e Medon Berisha, il primo regista e il secondo giovane speranza dell’Albania.

Il destino ha voluto che Croazia e Albania finissero entrambe nel girone dell’Italia. Ciò significa che a cercare di sbarrare la strada agli Azzurri di Luciano Spalletti ci saranno anche tre calciatori del Lecce. Il primo tentativo toccherà all’Albania, avversario di Donnarumma e compagni nel match in programma sabato 15 giugno, alle ore 21, al Signal Iduna Park, il vecchio Westfalenstadion, di Dortmund. Quindi, lunedì 24 giugno, sarà la volta della Croazia. La sfida si giocherà alla Red Bull Arena di Lipsia. Tra le due partite con l’Italia, le nazionali di Croazia e Albania si affronteranno mercoledì 19 giugno.

Appena domenica scorsa, in conferenza stampa, Ramadani ha rivelato quello che gli italiani sperano resti solo un sogno: «Mi piacerebbe far gol all’Italia all’85’». È chiaro che i tifosi leccesi faranno il tifo per gli Azzurri ma c’è da credere che saranno comunque felici di vedere all’opera in una competizione così importante Ramadani, Berisha e Pongracic che hanno conquistato la maglia della propria nazionale grazie anche al Lecce.