Joe Biden è arrivato in Puglia: il presidente degli Stati Uniti è atterrato a Brindisi per il G7

Joe Biden è arrivato in Puglia. Il presidente degli Stati Uniti d'America è atterrato, con l'aereo presidenziale, poco dopo le 22.30 all'Aeroporto del Salento, a Brindisi.

Ad accoglierlo l'ambasciatore statunitense in Italia, Jack Markell, l'ambasciatore presso la santa sede Joseph Donnelly (entrambi accompagnati dalle moglie), il capo cerimoniale della Farnesina Bruno Antonio Pasquino e il prefetto di Brindisi Luigi Carnevale. Una volta sceso dall'Air Force One, il presidente americano è salito su uno degli elicotteri. Non è noto il suo percorso nella serata, ma non dovrebbe raggiungere la portaerei staunitense a largo delle coste pugliesi (come pure qualcuno aveva previsto).

Giovedì sera la cena al Castello Svevo di Brindisi. A Borgo Egnazia sarà accolto da Giorgia Meloni.