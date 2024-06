Al Lecce c’è anche un’altra squadra oltre a quella che nelle settimane scorse ha conseguito la seconda salvezza consecutiva in serie A. È la squadra composta dai calciatori ceduti in prestito tra la sessione estiva della campagna trasferimenti 2023-2024 e quella invernale. Sono in tutto dieci coloro che dopo il 30 giugno saranno di nuovo a disposizione del Lecce Calcio. Chiaramente, spetterà poi al responsabile dell’area tecnica Corvino, d’intesa con il ds Trinchera e con mister Gotti, decidere il futuro dei calciatori in questione.

La squadra dei prestiti del Lecce ha il suo portiere ed è Marco Bleve. L’estremo difensore leccese sta ancora festeggiando la promozione in Serie B conquistata domenica scorsa con la maglia della Carrarese, allenata dal salentino Antonio Calabro. Bleve rientrerà a Lecce per fine prestito, ma difficilmente resterà in giallorosso. Conquistata la Serie B da protagonista con la maglia gialloazzurra ora l’estremo difensore leccese vorrà certamente difenderla. Di conseguenza, toccherà alle società trovare la soluzione migliore in grado di soddisfare tutti. Ricordiamo che Bleve ha già giocato in Serie B con le maglie di Lecce e Ternana collezionando in tutto 19 presenze. È chiaro che, a 28 anni, il portiere punta ad affermarsi da titolare, anche a costo di dover lasciare definitivamente il suo amato Lecce. La scorsa estate è stato già compiuto il primo passo con la decisione, di concerto con la società, di vivere un’esperienza lontano dal Salento, in Serie C, alla Carrarese. Per il portiere leccese è stata una stagione da titolarissimo con 47 presenze, fra campionato e play off, culminate con la promozione in Serie B dopo la vittoria nella doppia finale contro il Vicenza. L’ipotesi più probabile per Bleve quindi è quella di continuare a Carrara. Se ne saprà comunque di più nelle prossime settimane.

Rientrerà a Lecce anche Youssef Maleh, centrocampista che era stato ceduto a titolo temporaneo all’Empoli nel corso della sessione estiva della scorsa stagione. Maleh ha giocato 34 partite con la maglia azzurra dell’Empoli dove ha vissuto una stagione da protagonista conquistando la salvezza con la squadra allenata da Davide Nicola. Nel Lecce era rimasto in panchina nelle sfide contro Lazio e Fiorentina prima di trasferirsi in Toscana. Maleh era stato tra gli artefici della salvezza del Lecce di Baroni, nella stagione 2022-2023: arrivò durante il mercato invernale disputando 17 partite. Il suo futuro è tutto da definire, non è escluso un nuovo accordo con l’Empoli prima del ritiro estivo. Così come non è da scartare neppure l’ipotesi che Gotti possa decidere di valutarlo da vicino durante la preparazione pre-campionato.

È da tempo rientrato in sede anche Pablo Rodriguez, 22 anni, spagnolo, reduce dall’esperienza di Ascoli chiusa purtroppo con la retrocessione in Serie C. L’ex madridista con la maglia dei bianconeri piceni ha segnato 4 gol in 37 partite e fornito 5 assist. Fine prestito pure per Thórir Helgason, 23 anni, centrocampista che ha giocato nel Braunschweig, Serie B tedesca, conquistando la fiducia di tutto l’ambiente. Dal Lecco, retrocesso in Serie C, rientreranno ben quattro calciatori: gli esterni Listkowski e Salomaa, il terzino destro Lemmens e il centrale difensivo Smajlovic. Ha giocato all’estero, invece, al Vitesse, e rientrerà al Lecce, Joel Voelkerling Persson. L’attaccante svedese, 21 anni, ha disputato solo nove partite in Eredivise. Viaggio di ritorno pure per Giacomo Faticanti. Il centrocampista arrivato dalla Roma la scorsa estate ha chiuso la stagione alla Ternana retrocessa in Serie C dopo il play out contro il Bari. Se ne parlerà fra qualche mese, esattamente a dicembre, del futuro di Mömmö, ala destra che ha giocato, collezionando 6 presenze, con il Seinäjoki, Serie A finlandese. Il prestito scadrà a fine anno.