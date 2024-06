Rinnovo di contratto con il Lecce siglato col...fuoco. Anzi, con un gesto eroico. Luca Gotti e Pantaleo Corvino si trovavano a Vittorio Veneto, in un hotel, per un evento con altri addetti ai lavori. Nella notte un fulmine ha colpito l'albergo nel quale i due dormivano. Sarebbe anche partito un principio di incendio, quando Gotti ha bussato con forza alla porta di Corvino per svegliare il direttore sportivo e portarlo, quindi, in salvo.

La storia è stata riportata da TuttoSport.