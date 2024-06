Yves Saint Laurent apre a Bari il nuovo store e assume: ecco come candidarsi

L’attesa dei “fashion victim” non si protrarrà oltre settembre: subito dopo l’estate aprirà, infatti, lo store di Saint Laurent, maison di moda simbolo di eleganza e tra le più importanti del XX secolo. Via Sparano, uno dei luoghi più significativi di Bari, considerata meta d’obbligo per gli amanti dello shopping, è stata quindi scelta dal marchio francese come location ideale per un nuovo punto vendita. Ma era già tutto previsto. La scelta dell'ingresso sul mercato barese del brand firmato Anthony Vaccarello dal 2016 e che fa capo al gruppo Kering, era stato già annunciato nei giorni scorsi. Ma adesso la notizia è più che ufficiale.

Lo store

Grandi scritte Ysl avvolgono da ieri infatti quelle che, un tempo, era il tempio di Cima, che dal 1928 ha scritto la storia di Bari. Dopo 96 anni di commercio, i fratelli Carlo e Tea Carli, figli del fondatore, hanno abbassato le saracinesche lo scorso mese. A Natale sono state avviate le procedure di chiusura, con una svendita totale e sconti fino al 70%. L'ultimo ricordo di Cima a Bari sono le lunghe code di clienti che hanno approfittato dei super sconti per acquistare intimo di qualità.

Ora invece gli operai sono al lavoro per il restyling dei locali.

Le assunzioni

E sui siti di annunci di lavoro online, un fra tutti Linkedin, sono comparsi, già da giorni, le opportunità di impiego per la nuova attività. Il management di Saint Laurent offre, a partire da settembre, contratti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Le selezioni riguarderanno la figura di "stock associate", ossia il dipendente che verifica la disponibilità dei prodotti e svolge il rifornimento sull'area vendita. Partecipa e contribuisce poi agli inventari di magazzino. Necessario nel punto vendita anche un "client advisor", che principalmente assiste la clientela. Per poter far parte del mondo internazionale di Ysl è ovviamente fondamentale la conoscenza della lingua inglese. E una lunga esperienza nel settore retail. «Saint Laurent - si legge poi nell'annuncio - si impegna a creare una forza lavoro diversificata.

Crediamo che la diversità in tutte le sue forme – genere, età, nazionalità, cultura, credo religioso e orientamento sessuale – arricchisca il posto di lavoro». Pertanto, si legge ancora nell'inserzione, Ysl «offre opportunità alle persone di esprimere il proprio talento, sia individualmente che collettivamente. In qualità di datore di lavoro che offre pari opportunità, accogliamo e prendiamo in considerazione le candidature di tutti i candidati qualificati».

L'alta moda



A Bari quindi il settore luxury è in fermento. La città sta vivendo (da tempo ormai) in un contesto di rinnovamento e dinamismo commerciale, caratterizzato dall’apertura di nuove boutique di marchi internazionali e catene di ristorazione. Il centro di Bari così continua a cambiare. Il salotto della città e le vie centrali più famose e frequentate dai fashion addicted, una volta in mano ai commercianti e alle famiglie baresi, sono state letteralmente invase dai marchi dal respiro nazionale ed internazionale. Sono, infatti, numerose le aperture dei big del lusso avvenute negli ultimi tempi. E tante stanno ancora per arrivare. Apriranno a breve due punti vendita di altrettanti marchi famosi come New Balance e Timberland.

Ysl prende il posto di Cima a pochi passi di distanza sullo stesso isolato da Louis Vuitton. Si aggiunge così ulteriore prestigio e fascino a via Sparano che accoglie altri brand di lusso come, tra gli altri, Gucci e Prada.

