Caso espulsione Bellomo, anche la Procura di Bari apre un'inchiesta

La Procura di Bari ha aperto un'inchiesta sul caso delle scommesse anomale legate all'espulsione del calciatore Nicola Bellomo durante la partita di ritorno dei playout di Serie B tra Ternana e Bari del 23 maggio scorso. Al momento, il calciatore non risulta indagato e gli accertamenti della guardia di finanza barese sono a carico di ignoti. Qualche settimana fa aveva aperto un'inchiesta anche la Procura Federale.

Bellomo, centrocampista del Bari, era in panchina e fu espulso al 78' della gara, già vinta dai pugliesi per 3-0, dopo un diverbio con un raccattapalle. Il caso è nato per il numero elevato di scommesse piazzate, in alcune ricevitorie di Bari, proprio sull'espulsione del giocatore, quotata 24 volte la posta. Il fatto che Bellomo non sia mai entrato in campo rende, però, quelle scommesse nulle (e non vincenti).