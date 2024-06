L’apparentamento. Questo è il tema che circola insistentemente nelle ultime ore fra iscritti e sostenitori dei partiti del centrosinistra, all’indomani della quasi vittoria al primo turno di Vito Leccese. Tema trasversale ma che oggettivamente, in termini di assegnazione di seggi, farebbe più comodo alle formazioni che hanno sostenuto Laforgia. Ma andiamo per ordine.

Apparentamento: come funziona



L’apparentamento è regolato come tutte le norme che stabiliscono il meccanismo elettorale, dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e in particolare dal comma 7 dell’articolo 72 che recita come segue. «Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate». Quindi i candidati ammessi al ballottaggio (Leccese e Romito) entro una settimana hanno la facoltà di dichiarare il collegamento con ulteriori liste, oltre quelle già presenti al primo turno. Dichiarazione che va sottoscritta e deposita in Comune. Dato che Romito non ha alcuna intenzione di fare ricorso a questa facoltà, resta da capire se lo vorrà fare Leccese. Non solo, ma la legge stabilisce che nel caso decidesse di farlo, la dichiarazione di collegamento avrebbe efficacia solo se convergono con altrettante dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

Per ipotesi quindi se Leccese dovesse dichiarare l’apparentamento con le liste di Laforgia ci dovrebbe comunque essere dichiarazione convergente da parte dei delegati delle 6 liste di Laforgia (M5S, Bari città d’Europa, Pci, Laforgia sindaco, Bari Bene Comune e Generazione Urbana). Sempre da un punto di vista tecnico, cosa comporterebbe l’apparentamento? È sempre il Tuel a stabilirlo, all’articolo 73, comma 10. «Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate viene assegnato il 60 per cento dei seggi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8». In pratica in ballo c’è il premio di maggioranza (60% dei seggi) da dividere fra le liste che si collegano al sindaco sia quelle originali che quelle che si aggiungerebbero con l’apparentamento. E come recita il comma 4 dello stesso articolo: «L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno».

L'aspetto politico



Dopo le precisazioni tecnico-normative, quelle politiche. Per quale motivo, al di là dell’accordo stretto con Laforgia il 17 aprile in base al quale i voti di chi non è passato convergeranno sul vincitore (quelli di Laforgia su Leccese), ebbene perché Leccese dovrebbe procedere all’apparentamento nel momento in cui ha già in tasca un 48% dalla sua? Non solo, ma se per ipotesi dell’assurdo dovesse procedere, cosa farebbe il suo partito di riferimento cioè il Pd? Infatti dividere il premio di maggioranza con altri partiti (60% dei seggi) oltre i 7 originari che lo sostengono, significherebbe, in termini di seggi, rinunciarne ad almeno due. «Credo che un patto fra gentiluomini, un’intesa politicamente corretta – afferma il segretario cittadino Pd, Gianfranco Todaro – valga molto di più di un apparentamento formale, avendo tutti una stessa visione e dovendo confrontarci con un avversario comune, è sufficiente una intesa, non c’è bisogno di formalizzare». Il punto però è anche quello di capire se i 5 Stelle voteranno per Leccese: il coordinatore provinciale Raimondo Innamorato ha chiarito che ci sarà sostegno «a patto che prima venga convocato un tavolo per la redazione e la firma di un patto di legalità». Ed è ancora braccio di ferro con il Pd. «Già ho sentito parlare di condizioni e questo poteva andare bene prima, ma se lo fai ora, ribadisci uno schema sbagliato, non ti ascolto nemmeno – prosegue Todaro – dire oggi, appoggeremo a condizione che, non va. Ora condizioni non le devi porre, perché non puoi porre più condizioni. Il tema della legalità è comune, non si discute, quindi è l’approccio di Innamorato che è sbagliato». Insomma dalla schiacciante ed evidente prova di forza che in termini elettorali il Pd ha fornito, a Bari e al Sud con Decaro, l’ipotesi apparentamento pare poco realistica.

