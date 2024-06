Si riduce in appello la condanna per Mario Lerario, l’ex dirigente regionale della protezione civile, condannato dal tribunale di Bari a cinque anni e quattro mesi per la vicenda degli appalti per l’ospedale durante l’emergenza Covid.

Oggi la Corte d’appello di Bari ha rivisto, di poco, la condanna: per Lerario quattro anni e quattro mesi. Ridotta da 4 a 3 anni la condanna per l’imprenditore Luca Leccese.

Le accuse



Lerario è accusato di corruzione poiché avrebbe intascato due tangenti da 20mila e 10mila euro da due imprenditori che avevano in corso appalti con la Regione. Lo scorso 15 marzo l’ex dirigente ha subito un’altra condanna a cinque anni e quattro mesi in primo grado sempre per una presunta corruzione. Che, in quel caso, riguardava appalti per i lavori di ristrutturazione della sede di Regione Puglia.