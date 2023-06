Cerri e Di Bari: il Brindisi è pronto per il mercato

Formalizzata l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, per il Brindisi questo è il tempo delle prime mosse in vista della nuova stagione. A stretto giro, infatti, sarà comunicato l’incarico di direttore sportivo affidato a Massimo Cerri, che avrà così la possibilità di iniziare a trattare in maniera ufficiale i calciatori che potrebbero fare al caso del nuovo corso biancazzurro. Per lui, a differenza di quanto trapelato fino a qualche giorno fa, contratto di un anno. Michele Di Bari, invece, rivestirà il ruolo di segretario generale. Due tasselli, oltreché necessari, anche obbligatori per la Lega Pro. I due potrebbero essere presentati nella giornata di domani, quando molto probabilmente tornerà a parlare anche il presidente Daniele Arigliano. Nei giorni scorsi, proprio il numero uno biancazzurro, sui social ha “promesso” una conferenza: «Sarebbe potuta essere un’iscrizione molto più tranquilla ma per colpa di qualcuno ci siamo ridotti all’ultimo con la fideiussione. Nei prossimi giorni farò chiarezza su questo».

A questo punto il Brindisi può dunque concentrarsi sulla costruzione della rosa del prossimo campionato. È cosa nota che la volontà della dirigenza e del tecnico (che prosegue il corso Uefa A presso il Centro Tecnico Federale della Figc di Coverciano) è di ripartire solo da 7-8 calciatori della passata stagione, per poi tesserare calciatori che conoscano bene il livello del professionismo e soprattutto il clima di un girone C che quest’anno, più che mai, sarà infuocato e con piazze storiche e blasonate. E i primi profili spuntati nei giorni scorsi vanno proprio in tale direzione: Luca Liverani per la porta e Leonardo Nunzella per la fascia sinistra. Ma anche Youssouph Cheikh Sylla: quest’ultimo, insieme ai due citati in precedenza, ha recitato un ruolo da protagonista nella salvezza conquistata dall’Alessandria (con Cerri diesse) nella scorsa stagione. Sia chiaro, sono anche nomi che circolano perché “legati” al recente passato del nuovo uomo-mercato biancazzurro, ma non è detto che le trattative possano chiudersi o andare a buon fine. Per la difesa, invece, piace Fabio Delvino, autentico jolly per una retroguardia che può collocarsi a tre dietro o come centrale di una difesa a quattro: origini baresi, nel corso della sua carriera il classe ‘98 si è messo in mostra in Puglia soprattutto con le maglie di Bisceglie e Virtus Francavilla, mentre nell’ultima stagione ha giocato a intermittenza nella Fidelis Andria, poi sfortunatamente retrocessa in Serie D. È un profilo che piace a Cerri e che potrebbe dare quell’esperienza che il Brindisi cerca in sede di mercato, soprattutto nel reparto arretrato.