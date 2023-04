Brindisi-Cavese, le foto più belle

Operazione aggancio riuscita. Il Brindisi batte la Cavese per 1-0 allo stadio Fanuzzi e va a pari punti con la squadra campana, in testa alla classifica. Serviva una partita di grande livello, la squadra di Ciro Danucci (per l'occasione in tribuna, per squalifica, ha seguito la partita al fianco di Pierluigi Valentini, in piedi), l'ha tirata fuori nel modo migliore.