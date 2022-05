Chiesa, politici, imprese. Il coro: «Tutta la Puglia ora ritorna in Seria A»

Per la promozione in serie A del Lecce di mister Marco Baroni è esplosa la gioia di personaggi politici, imprenditori locali e dell’arcivescovo Michele Seccia, che non ha trattenuto la soddisfazione per l’impresa compiuta dai giallorossi. «Sono davvero felice per la nostra gente. Questa società e questa squadra hanno realizzato il sogno dell’intero Salento dopo due anni di purgatorio in serie B - dice Seccia -. Per questo, il mio plauso va al presidente Sticchi Damiani e a tutti i suoi collaboratori. L’intelligente gestione, lo spirito di sacrificio e la grande passione possono fare la differenza quando le risorse sono limitate. Lecce e il Salento meritano la serie A. Il tecnico Baroni e i suoi ragazzi ci hanno creduto fino alla fine, si sono rialzati in fretta dopo le pochissime cadute e hanno trionfato - prosegue -. Ora festeggiamo tutti insieme ma poi tutti al lavoro. La società non sia lasciata da sola: avverta a garanzia il sostegno e l’incoraggiamento di un territorio capace di far fruttare in ogni modo questo grande successo».

La notte più bella: per il Lecce è un capolavoro da A



Anche il sindaco Carlo Salvemini si è pronunciato sul successo storico della compagine salentina: «Questo traguardo sportivo ha anche un valore sociale ed economico per la città. Rafforza il nostro orgoglio, motiva le ambizioni di tutti, incoraggia ancor più Lecce a proporsi come una città che sa confrontarsi ad altissimi livelli - spiega il primo cittadino -. La nostra comunità è grata, per l’impegno, l’abnegazione, la professionalità, alla società, al presidente Sticchi Damiani e a tutti i soci, ai dirigenti, al mister e agli straordinari ragazzi che in campo hanno saputo dimostrare, oltre alle capacità tecniche, attaccamento alla maglia e alla città. Dobbiamo continuare a viaggiare uniti per raggiungere traguardi collettivi sempre nuovi». Tra i commenti più appassionati non poteva mancare quello di un tifoso doc come l’assessore regionale, Alessandro Delli Noci: «E’ stata una stagione straordinaria e di questo va dato merito alla società e alla squadra che ha saputo gestire un campionato complesso come quello della serie B. E poi i tifosi che sono il cuore pulsante del Lecce. Chi mi conosce sa della mia passione calcistica e del mio amore per il Lecce. La mia felicità per questo traguardo è immensa - conclude - prima di tutto da tifoso ma anche da amministratore che coglie questa della serie A come una grande opportunità di crescita per la mia città e per l’intera regione».

Baroni: «Sono tornato nel Salento per vivere una gioia così»



«Il nostro Lecce in serie A ci riempie di gioia - prosegue Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale della Puglia -. Complimenti ai giocatori, al mister e al presidente Sticchi Damiani». Sul salto di categoria nella massima serie, si è espresso anche il presidente reggente di Confindustria, Nicola Delle Donne: «Si tratta di una straordinaria opportunità per il territorio perché porta beneficio ai tifosi che potranno godersi spettacoli calcistici di alto livello e al sistema economico di un’intera città. Sono molto felice per questo importante traguardo». «Grazie al Lecce la Puglia torna in serie A - esulta il presidente della Camera di Commercio di Lecce, Mario Vadrucci - Si tratta di un risultato sportivo di grande rilevanza che testimonia la validità del progetto sportivo e imprenditoriale della compagine societaria che regge le sorti del Lecce».

La festa in città: il fiume giallorosso. In piazza Sant'Oronzo il grande abbraccio



C’è grande fermento anche nell’imprenditoria locale per il prestigioso risultato conquistato sul campo dalla squadra guidata da mister Baroni. «È un traguardo importante perché è il riconoscimento dell’impegno e del lavoro della squadra, della società e dei suoi dirigenti - dichiara Chiara Montefrancesco di Valentino Caffè -. Andare in Serie A significa misurarsi al più alto livello del calcio italiano. E per la città è una vetrina straordinaria. Il Lecce in Serie A è un ulteriore valore aggiunto al marchio di qualità che il Salento si è conquistato già su molti altri terreni». «La società ha saputo amministrare la squadra in maniera egregia cogliendo un grande risultato che darà lustro a tutto il territorio - prosegue Antonio Quarta di Quarta Caffè -. Questo successo porterà un indotto importante al Salento, soprattutto quando accoglierà i tifosi delle squadre del massimo campionato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA