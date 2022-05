Causio, il Barone esulta per il Lecce in serie A: «Strefezza e Coda, l'oro del Lecce»

La foto su Instagram con la maglia del Lecce. Questione di cuore. E' stato un onore indossarla. Bentornato in serie A, Lecce mio. Da Udine il Barone, Franco Causio, il leccese campione del mondo, tre mondiali giocati, racconta quasi sul filo dell'emozione la sera di quel venerdì 6 maggio vissuto davanti alla televisione. «Era come se fossi lì, fra quella folla fantastica del mio Via del Mare, come se volessi unirmi ai cori. E quando Majer ha...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati