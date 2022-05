Lecce in serie A, sui social gli auguri degli ex giocatori: «Bentornato dove meriti di stare»

A gioire per il ritorno del Lecce in Serie A anche tanti ex calciatori giallorossi. E lo hanno fatto pubblicamente attraverso i loro profili social. Chi ha vestito la maglia giallorossa, chi ha vissuto in questa città, non può non avere qualche ricordo in un angolo del proprio cuore. Ricordi che si risvegliano in queste occasioni festose quando, anche se da lontano, si è partecipi della felicità sportiva di un intero territorio.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati