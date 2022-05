Lecce, la festa per la promozione scoppia anche a Milano: «Riuniti tramite un gruppo Facebook, pensiamo di fondare un club»

Salentini residenti al Nord, vicini con il cuore al Lecce, la squadra del cuore, ma lontani con il corpo. La festa per la promozione dei giallorossi in Serie A è scoppiata anche a Milano nello scorso weekend. Un gruppo di tifosi ha deciso di vedere assieme la partita, con un invito tramite un gruppo Facebook (Salentini lontani ma vicini). Hanno addirittura riempito tre locali milanese, per guardare tutti assieme la partita.

APPROFONDIMENTI SUI SOCIAL I tifosi del Lecce fanno festa a Milano: le foto dalla Lombardia

L'idea di un Lecce club a Milano

L'iniziativa è stata organizzata da Giorgio, vigile del fuoco in servizio a Milano ma salentino doc. E adesso? «Assurdo che Milani, con tanti emigrati leccesi che ci sono, non abbia un Lecce club. Non nascondo che abbiamo un cantiere in progetto». E magari, l'anno prossimo, viaggeranno insieme per gli stadi di Serie A, a supportare i colori giallorossi. Lontani dagli occhi, vicini col cuore.