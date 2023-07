Sanità, arriva l'infermiere di famiglia. Approvata la proposta di Legge a firma del M5s

Assistenza domiciliare: arriva l'infermiere di famiglia e di comunità. Approvata in III commissione Sanità del Consiglio regionale pugliese la proposta di legge del gruppo del M5S a prima firma del capogruppo Marco Galante per istituire la figura dell'infermiere di famiglia e comunità. «Una figura fondamentale - dichiara Galante - per un nuovo modello di presa in carico delle persone e delle comunità, per far funzionare sia gli ospedali che le case di comunità finanziati con i fondi del Pnrr. La collaborazione dell'infermiere di famiglia e comunità con medici di famiglia, pediatri ed equipe multidisciplinari sarà fondamentale per garantire una presenza continuativa nella propria comunità di riferimento e l'integrazione socio-sanitaria indispensabile per migliorare la qualità della vita di pazienti e caregiver».

«Vogliamo - aggiunge - dare piena attuazione anche in Puglia al DM 77/2022 che ha ridefinito i modelli di assistenza territoriale e istituito la figura dell'infermiere di famiglia, in altre Regioni già operativa.