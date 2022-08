«Oggi termina una delle tante quotidiane discriminazioni nei confronti della disabilità». Così un anno e mezzo fa Fabiola Molendini commentava la decisione del Tribunale di Taranto che obbligava i sette comuni dell’ambito sociale orientale, di cui Manduria è capofila, a garantire l’assistenza specialistica scolastica al figlio Ludovico affetto da una grave disabilità. Non immaginava, allora, la nuova opposizione dei sette sindaci che per la seconda volta si sono rivolti al giudice e che per la seconda volta, adesso, ha dato ragione alla mamma e a suo figlio Ludo di appena dieci anni, gli ultimi quattro anni scolastici senza mai aver fatto una lezione completa perché la scuola non ha le figure specialistiche necessarie alla sua disabilità: un’esperta in comunicazione aumentativa alternativa per permettere l’integrazione con la didattica e il mondo esterno e un operatrice socio sanitaria per l’igiene personale.

Professionisti che i sette comuni dell’Ambito, Manduria capofila poi Maruggio, Sava, Lizzano, Avetrana, Fragagnano e Torricella non intendono reclutare per una motivazione che ha dell’incredibile: ingombrerebbero inutilmente l’aula. «Hanno avuto il coraggio di dire e scrivere questo», commenta la mamma di Ludovico che si sente doppiamente offesa e ferita. «Vi preoccupate dell’ingombro a discapito della classe – continua la donna -, e Ludovico dove dovrebbe essere per voi? Emarginato fuori dalla classe? E soprattutto, cos’è per voi Ludovico? Non è un bambino, una persona anche lui?». La tesi dell’«ingombro» è stata bocciata anche dal giudice che nella recente ordinanza scrive: «E’ priva di pregio giuridico la considerazione di parte reclamante sul disagio in classe provocato dalla compresenza dell’assistente di comunicazione e dell’educatore che secondo la prospettazione difensiva ingombrerebbero inutilmente l’aula a discapito degli altri alunni».