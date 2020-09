Regione: la prima mappa del nuovo Consiglio. Tra i più suffragati​ Delli Noci e Metallo. Fuori alcuni uscenti doc

prima proiezione degli eletti

Un'avanzata senza scosse, ma inesorabile, e un voto, che secondo i sondaggi avrebbe dovuto lanciare un segnale di rottura al Governo di Roma, trasformatosi invece in un inno alla stabilità. E alla continuità. Tutte le province di Puglia hanno scelto, quando mancano ormai una manciata di sezioni al completamento dello spoglio, di rinnovare la loro fiducia al governatore uscente, Michele Emiliano . Tutte tranne una, Brindisi , dove lo sfidante del centrodestra, l'europarlamentare Raffaele Fitto , ha vinto la sfida con il 43,44% dei voti contro il 40,74 di Emiliano. E ciò nonostante la presenza, sul territorio provinciale, del sindaco del capoluogo, Riccardo Rossi e di un pezzo da novanta del Pd pugliese, Fabiano Amati, le cui posizioni critiche nei confronti del presidente Emiliano non hanno quindi fatto breccia nel cuore dei brindisini.Nel Salento il sindaco di Puglia, come ama definirsi, porta a casa il 46,03% delle preferenze: il Partito democratico, in linea con il dato regionale, è primo e l'esordiente, ex sindaco di Racale,vola nelle preferenze (16.819), seguito dall'assessore uscente(13.778 voti) e dal più volte riconfermato consigliere regionale(13.424).Mister preferenze, però, va ricercato altrove, ma sempre nel non nutrito gruppo di under 40 candidati. E' infatti il vicesindaco di Lecce,che nella lista Con Emiliano raccoglie 17.177 voti. E' il più suffragato della provincia.Nel centrodestra salentino è Fratelli d'Italia il primo partito, con il 14,64%: entrerà certamente in Consiglio regionale, l'ex presidente della Provincia e già coordinatore provinciale di Forza Italia,(11.692 voti), che stacca - e non di misura - l'uscente, colonna della destra leccese (per lui 7.262 voti).a Lega di Matteo Salvini, che nella provincia di Lecce è rappresentata dal parlamentare Roberto Marti, ottiene il 9,18% appena, poco sopra la civica legata a Fitto, La Puglia domani, che agguanta un 8,97% (campione di preferenze, l'editore, con 9.212 voti) e supera Forza Italia di un punto percentuale (8%).Nel Salento unavede Donato Metallo e Loredana Capone. Mentre resta ancora da confermare il seggio di Sergio Blasi, che dipenderà dal riparto regionale e dalla quota seggi spettante a Senso Civico, dove il primo degli eletti è a Taranto Boraccino e l'assessore regionale Pisicchio.Mentre il quarto seggio andrebbe al salentino Ernesto Abaterusso. Con Emiliano porterà in Consiglio Alessandro Delli Noci e Antonio Raone; Popolari per Emiliano elegge Sebastiano Leo, assessore uscente, probabilmente insieme all'uscente Mario Pendinelli. La Lega elegge Gianni De Blasi, Fratelli d'Italia l'ex presidente della Provincia Antonio Gabellone e La Puglia Domani porta in Consiglio l'editore Paolo Pagliaro. Ma potrebbe avercela fatta anche il coordinatore provincie di Forza Italia Paride Mazzotta. Casili per il M5S.Fitto vince nel Brindisino, con il 43,44% dei voti, circa 3 punti più che Emiliano. Qui Fratelli d'Italia è poco sotto il 15% e la Lega sfonda quota 10.(con 6.607 voti)(5.311) sono, nei rispettivi partiti, i campioni di preferenze. Ma il primo partito della provincia resta comunque il Pd, a sostegno di Michele Emiliano, con più del 15% dei voti. Tra i democratici il più suffragato è il consigliere uscente, con 10.390 preferenze. Mentre tra i Popolari com Emiliano porta a casa 7.403 votiIlè assicurato per Amati, insieme al secondo della lista Bruno. Terzo seggio a Vizzino. Nel centrodestra semprerebbe certa l'elezione di Caroli. Per il M5S quella di Gianluca Bozzetti.Taranto, invece, rispecchia l'andamento regionale, con la vittoria di Emiliano (nel Pd i più suffragati sono stati, nell'ordine,). Primo, per numero di preferenze, fra i candidati di Fratelli d'Italia è. Tra gli eletti anche Borracino di Senso Civico.Nella provincia di Bari e nella sua città, quella che nel 2019 ha confermato con un plebiscito il sindaco Antonio Decaro a lui vicino, Michele Emiliano surclassa Fitto con oltre il 50% dei voti (51,31%). Il Pd incassa il 20%, la percentuale più alta, ed elegge(il più suffragato della regione, con 23.847 preferenze) è il candidato di Decaro,(19.652 voti),(15.742 voti)., epidemiologo a capo della task force per il Covid e candidato nella lista Con Emiliano, fa in questa provincia il pieno di preferenze, raccogliendone quasi 15mila, mentre arranca nelle altre, nel Salento in particolare, dove si ferma ad appena 1.500, "subendo" la concorrenza di Delli Noci.L'assessore uscentedi Popolari con emiliano è intorno alle 8.800 preferenze.Il centrodestra barese elegge, per Fratelli d'Italia,, per la Lega,. Il più suffragato di Forza Italia è. In La Puglia domani, tra gli ex sostenitori di Michele Emiliano, è oltre i 12mila.Nel Movimento 5 Stelle al di sotto delle aspettative la performance da candidata consigliera diNella lista di Bari arriva prima ma con 7.600 preferenze.Nel Foggiano, del Pd, è mister preferenze là dove il quadro dei voti, ricalca quello regionale con 19.500 preferenze., di Fratelli d'Italia, è il più suffragato con circa 6900 voti.Per Senso Civico dovrebbero essere eletti anche Pisicchio.Stesso copione, con i Dem primo partito, anche nella Bat. L'uscente democraticoè a oltre 11mila preferenze ma lo scrutinio è ancora in corso., anche lui uscente, è il più suffragato nella lista Fratelli d'Italia con 8.200 preferenze.