Consiglio, FI si spacca sull'segretario d'aula. Eletto Cera, ma Mazzotta attacca D'Attis

Dopo quasi sei mesi, il Consiglio regionale pugliese ha nominato il nuovo Segretario di Aula. L'ha spuntata Napoleone Cera (FI) con 23 voti che ha superato il suo collega di partito, Paolo Dell'Erba, che ha ottenuto 12 voti, mentre il consigliere Antonio Tutolo ha ottenuto una preferenza.

Lo scontro

Ma sulla scelta del consigliere segretario del Consiglio regionale pugliese c'è stata la spaccatura in aula di Forza Italia. Il partito avrebbe dovuto indicare un proprio consigliere per sostituire Giandiego Gatta, eletto in parlamento. Ma questa indicazione non è arrivata, il capogruppo Paride Mazzotta non ha espresso un nome lasciando all'Assise la decisione. «Il segretario d'Aula - ha detto Mazzotta - spetta a questa parte politica e a Forza Italia. Chiaramente dovrò fare un preambolo, perché in questi giorni abbiamo tutti letto i giornali, c'è una posizione del capogruppo di Forza Italia su Napoleone Cera, c'è un'indicazione del coordinatore di Forza Italia, che ha contattato gli altri coordinatori per chiedere la votazione su Paolo Dell'Erba, e chiaramente la ritengo un'ingerenza.

Non ritengo corretto, visto il lavoro che si svolge qui, in questa Assise, visto che siamo tutti consiglieri regionali e siamo stati votati sui nostri territori e ognuno di noi è andato a presentarsi nelle case durante la campagna elettorale, chiedendo il voto personale, che oggi ci siano persone terze che intervengono su questioni che riguardano le dinamiche di questa Assise. Mi atterrò comunque al voto che i miei colleghi consiglieri regionali decideranno di esprimere in favore dell'uno o dell'altro, fermo restando che sono due persone a me care, sono due amici, però in politica si fanno delle scelte».