Feste patronali, in Consiglio la proposta di una legge per valorizzarle

Una proposta di legge per tutelare in Puglia le feste patronali: è stata presentata questa mattina il VI commissione del Consiglio regionale pugliese.

Le previsioni

Il testo contiene al momento quattro articoli che, oltre alle finalità di salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno delle feste patronali pugliesi, predispone la programmazione degli interventi da parte della Giunta regionale, affinchè «si promuova la conoscenza delle feste patronali a seguito della dotazione di un apposito osservatorio, dell'istituzione di un inventario e la diffusione di un calendario per una programmazione unitaria e di identità visiva». Inoltre, si fa riferimento ad iniziative convegnistiche, seminariali, di ricerca e di approfondimento della cultura delle feste patronali, ma anche al sostegno alle feste regolarmente iscritte nell'inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese, per noleggio luminarie, manifestazioni bandistiche e musicali, pirotecniche e acquisto biglietti per accesso al luna park per famiglie meno abbienti.