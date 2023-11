Il centrodestra abbandona il Consiglio regionale. La maggioranza approva il bilancio

Il centrodestra pugliese ha abbandonato il Consiglio regionale dopo la decisione del centrosinistra di non rinviare i lavori, come chiesto a inizio di seduta da Fdi dopo le polemiche per il mancato rinnovo delle commissioni consiliari. Il centrodestra ha convocato una conferenza stampa per spiegare le loro ragioni. Il Consiglio regionale oggi si è riunito per l'esame dell'assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023; rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022; e "bilancio consolidato della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022.

Bilancio approvato

Poco dopo il Consiglio ha approvato a maggioranza, con il voto contrario della consigliera Antonella Laricchia (M5S), il rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 ed il relativo rendiconto consolidato.