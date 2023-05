Anci Puglia, nuovo comitato direttivo: ecco chi sono i nuovi membri

Il nuovo Consiglio regionale Anci Puglia, presieduto da Fiorenza Pascazio, ha eletto all'unanimità, tra i suoi 60 componenti, i 20 membri del comitato direttivo dell'associazione.

I vicepresidenti

La presidente Pascazio ha designato quali nuovi vicepresidenti i sindaci: Michele Sperti (Miggiano - Lecce) vicario; Luciana Laera (Putignano - Bari), Silvana Errico (San Vito dei Normanni- Brindisi), Giovanna Bruno (Andria - BAT), Noè Andreano (Casalvecchio di Puglia - Foggia), Onofrio Di Cillo (Carosino - Taranto). Il Consiglio ha anche nominato il nuovo segretario nella persona di Alfredo Mignozzi e i vicesegretari, Domenico Sgobba (delegato rapporti Anci nazionale e segretario Consulta Piccoli Comuni) e Antonio Brunazzi (già responsabile segreteria).

La presidente Pascazio

«Da oggi entra nel vivo la nuova attività di Anci Puglia - ha dichiarato Fiorenza Pascazio - ed è importante la partecipazione dei tanti amministratori locali che hanno espresso la volontà di impegnarsi nell' associazione per rilanciarne azioni e obiettivi nell'interesse delle comunità». «È indispensabile - ha concluso - continuare a lavorare insieme, uniti, per rafforzare l'identità dell'Anci anche a livello regionale e per rispondere, insieme alla Regione e alle altre istituzioni competenti, ai bisogni dei nostri territori».