Cgil e Comuni contro l'autonomia differenziata: «Meccanismo divisivo per il paese»

Un appello trasversale per fermare il disegno di legge sull’, o comunque per modificarne gli aspetti ritenuti maggiormente penalizzanti per le realtà del sud. Questo pomeriggio lae quella dihanno organizzato, nella sala conferenze dell’hotel Orientale, un convegno “L’autonomia differenziata non serve al paese”, ribadendo la linea tracciata dal sindacato nelle ultime settimane.