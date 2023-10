Decaro: «Terzo mandato? Siamo l'unico Paese in cui i sindaci durano per due turni»

«La linea è sempre stata quella di far esprimere i cittadini, non esiste nessuno paese europeo che ha limiti di mandato. L'unico è il Portogallo che ne ha quattro, a Parigi puoi fare il sindaco tutta la vita». La linea di Antonio Decaro non cambia ma questa volta il sindaco di Bari e presidente Anci trova un alleato importante sull'asse Puglia - Campania, il deputato del Pd, Pietro De Luca che da Salerno la definisce «una richiesta ragionevole».

Le dichiarazioni

«Quella sul terzo mandato è una richiesta che arriva in modo unanime dagli amministratori locali. Credo che sia una richiesta seria, ragionevole, da portare avanti, da valutare», ha detto il parlamentare, esprimendosi indirettamente anche sulla posizione del padre, Vincenzo De Luca, governatore della Campania.

«Credo non sia giusto - ha preseguito Decaro - .

Un sindaco va a cercare i voti e se lavora resta, altrimenti i cittadini lo mandano a casa. Non si può dire la stessa cosa per i parlamentari che sono quelli che fanno le leggi e non vogliono modificare la legge sui sindaci».