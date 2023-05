Telecamere obbligatorie nelle residenze per anziani e disabili: la proposta di legge in Consiglio

Ogni residenza e struttura socio-sanitaria per anziani e per disabili dovrà obbligatoriamente dotarsi autonomamente di telecamere a circuito chiuso per prevenire e contrastare i maltrattamenti e le altre forme di abuso. È quello che è scritto nella proposta di legge, a firma del consigliere Antonio Tutolo, approvata questa mattina dalla Commissione Sanità del Consiglio regionale della Puglia.

La proposta

Con la proposta non si vuole soltanto combattere i maltrattamenti e gli abusi, anche di natura psicologica, ai danni degli anziani e delle persone con disabilità, ma anche procedere alla formazione obbligatoria del personale che opera nelle strutture. Un obiettivo importante per l'apprendimento di tutte le pratiche e le tecniche della relazione empatica.