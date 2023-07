Psicologi, assolti Di Gioia e Melillo. Il giudice: nessun reato commesso durante le elzioni per il rinnovo dell'Ordine

Nessun reato è stato commesso da Antonio Di Gioia e Anna Rosa Melillo, rispettivamente presidente uscente del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi e presidente di seggio, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia per il quadriennio 2019-2023, che si sono svolte tra novembre e dicembre del 2019. Il Giudice per le indagini preliminari Anna de Simone ha chiuso definitivamente la vicenda dichiarando inammissibile, per carenza dei requisiti previsti dalle norme processuali, l’opposizione proposta dal rappresentante della lista risultata sconfitta nelle elezioni, e disponendo, nel merito, l’archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato, come già peraltro aveva proposto il Pm.

La parola fine alla lunga vicenda

Antonio Di Gioia, assistito dal legale Francesco Mascoli, esprime grande soddisfazione per la definizione positiva del procedimento penale, che vedeva indagato lui e e Anna Rosa Melillo con l’ipotesi di reato di abuso di ufficio. «Ho atteso con fiducia l’esito delle indagini della magistratura e il giudizio del giudice - commenta - certo di aver sempre operato nella massima correttezza e trasparenza.

Sono soddisfatto della decisione del Gip, che ha finalmente fatto chiarezza sui fatti, segnando il confine tra le adombrate irregolarità e l’insussistenza di condotte penalmente rilevanti a mio carico e a carico della collega Melillo» assistita dal legale Marco Sfragasso.

Sulle elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi, attualmente commissariato, pende ancora un contenzioso civile dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione.