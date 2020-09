Parla Fitto: «Fino all'ultimo gestione discutibile della macchina regionale. Il mio futuro? Ho le spalle larghe, mi rialzerò»

Ultimo aggiornamento: 21:42

Deluso, amareggiato, Raffaele Fitto - candidato presidente di Puglia per il centrodestra - ha incontrato la stampa: «L'emergenza Covid - ha detto - ha rafforzato i governatori uscenti in tutta Italia». Una prima considerazione con un occhio al quadro nazionale, per poi tornare con tutti e due i piedi in Puglia.«Non è mia intenzione fare polemica, ma è un dato oggettivo: abbiamo avuto in pista, in campagna elettorale, una amministrazione regionale che ha fatto un utilizzo quanto meno discutibile della gestione della macchina amministrativa, fino all'ultimo momento possibile». Un affondo al governatore Michele Emiliano, prima di ringraziare «le decine di migliaia di elettori e amici, i coordinatori regionali e tutti i partiti che mi hanno sostenuto, che si sono spesi con spirito di sacrificio. E' evidente che, quando si perde, alcuni errori sono stati commessi».«Ora ripartiamo - ha concluso - analizzando i dati e ragionando del futuro. Proseguirò il mio impegno politico, farò le dovute valutazioni con il mio partito e con la coalizione. Ho le spalle larghe, sono caduto e mi sono rialzato diverse volte. Continuerò con la stessa convinzione e con l'entusiasmo del passato».