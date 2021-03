Puglia, 32 decessi e 2008 nuovi casi: il tasso di positività è 15,7%. A Bari nuova tecnica diagnostica per la terapia

Sono 2.008 i casi positivi registrati oggi in Puglia. Lo rende noto la Regione attraverso il consueto bollettino che monitora la pandemia da corovirus. I test effettuati sono stati 12.742. La percentuale di positività al virus è quindi del 15,75%, in calo rispetto a ieri (17,82%).

Dei nuovi contagiati 820 sono stati individuati in provincia di Bari, 147 in provincia di Brindisi, 165 nella provincia Bat, 233 in provincia di Foggia, 236 in provincia di Lecce, 400 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota. Per il capoluogo ionico, ancora un picco di casi (qui il bollettino completo).

RESTANO ALTI I DECESSI: 32 IN UN GIORNO

Sul fronte dei decessi sono 32 i morti: 11 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto. Intanto il numero dei guariti tocca quota 136.633, 45.637 gli attualmente positivi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.830.453 test. 136.633 sono i pazienti guariti (+1.135 su ieri). 45.637 sono i casi attualmente positivi (+841). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 186.949 così suddivisi:

73.502 nella Provincia di Bari;

18.433 nella Provincia di Bat;

13.516 nella Provincia di Brindisi;

34.838 nella Provincia di Foggia;

17.213 nella Provincia di Lecce;

28.464 nella Provincia di Taranto;

671 attribuiti a residenti fuori regione;

312 provincia di residenza non nota.

A BARI NUOVA TECNICA DIAGNOSTICA PER MIGLIORARE LE TERAPIE

Una nuova tecnica diagnostica per migliorare la terapia nei pazienti Covid-19. Presso l'unità operativa di Patologia clinica dell'ospedale della Murgia «Fabio Perinei» di Altamura è stato attivato un nuovo supporto diagnostico, attualmente unico nella Asl di Bari, dedicato ai pazienti affetti da Covid 19. Si tratta della fenotipizzazione linfocitaria, un esame di grande importanza nella diagnosi delle malattie del sangue e del sistema immunitario mediante citometria a flusso. «La citometria - spiega Giovanni Dirienzo, responsabile della Patologia clinica dell'ospedale di Altamura - è una tecnica che consente lo studio delle cellule del sangue con l'utilizzo di anticorpi monoclonali, e rileva la presenza o l'assenza di specifici antigeni presenti sui globuli bianchi definendo l'immunofenotipo di base. Tali antigeni vengono denominati con la sigla CD (Cluster of Designation) seguita da un numero basato su una convenzione internazionale per l'identificazione degli stessi».