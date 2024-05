Lontani per un giorno, per una mattinata, anche solo per un'ora dalla cronaca quotidiana. Dagli agguati, dai sit-in di protesta, dal G7, dalle polemiche allo stadio. I miti ci portano altrove, le grandi storie ci restituiscono ossigeno, i grandi personaggi ci scuotono e il sogno del grande cinema ci porta a un passo dall'identificazione. Anche se è un principe decadente di fine Ottocento come Fabrizio Salina del "Gattopardo", anche se è un boss come don Vito Corleone del "Padrino": capolavori visti e rivisti da almeno due generazioni, qualcosa di grande di cui si è sentito parlare per la Generazione Z. Parenti stretti più di quanto possiamo immaginare, volti noti quando la letteratura prende forma sullo schermo.

"L'autunno dei patriarchi" è la lezione-saggio firmata da Antonio Monda, scrittore e docente della New York University che da molti anni vive Oltreoceano illuminandoci su vecchie e nuove storie d'America (e non solo) di cui continuiamo a nutrirci tra icone, terre promesse e disillusioni. Domani alle 10 Monda farà tappa a Lecce, presso il complesso universitario Studium 2000 (Aula Marti), per una conferenza-incontro organizzata dall'Ateneo salentino, dal Dipartimento Studi umanistici e dall'Unisalento Summer School of audiovideo translation: un viaggio al crocevia tra il capolavoro di Luchino Visconti e quello di Francis Ford Coppola solo apparentemente agli antipodi. Una piacevole "fuga" dalla stretta attualità, ma intrisa di ciò che siamo stati, siamo e saremo ancora nonostante le intelligenze artificiali: donne e uomini chiamati a fare i conti con noi stessi, con la famiglia, con il Sud, con le trame del potere, con le malinconie di qualcosa che finisce.

Monda, com'è nata l'idea di accostare "Gattopardo" e "Padrino"?

«La prima risposta è semplice. Sono due film che amo e che sono tra i più emozionanti della storia del cinema».

La seconda risposta?

«I protagonisti sono due uomini che si avviano al tramonto della vita, ne sono tragicamente consapevoli e hanno molti punti in comune. Cerco di raccontarne le affinità attraverso il rapporto con le donne, le battute famose, la visione della vita e l'esercizio del potere. L'affinità più importante? Sono due siciliani di mezza età che vedono il mondo cambiare e fanno i conti con un tempo che non potrà più vederli protagonisti».

Per la famiglia si è disposti a tutto: a far sposare il nipote Tancredi con la figlia bellissima di un arrivista e a uccidere Fredo che tradisce il clan. Perché?

«Sono atti necessari, inevitabili. Tenere in piedi la famiglia con i suoi poteri è un valore che prevale sui singoli componenti. A costo di dover "sopportare" il salto di classe di nuovi ingressi e a costo di far fuori il fratello senza pietà. Funziona così anche oggi, seppur a livelli diversi. Gli intrecci tra famiglie e potere non sono poi tanto cambiati».

Il principe Salina e don Vito hanno avuto tutto, ma resta dominante la malinconia. C'è un motivo?

«Negli sguardi e nelle parole c'è sempre una sottile ma ineludibile malinconia che annuncia la morte. Quella dei personaggi, ma anche di altro. In un caso c'è la fine della nobiltà, nell'altro si chiude un'epoca della criminalità. E la chiave che pervade tutto è il senso del tempo che passa».

Perché le cose non possono cambiare?

«Cambiare tutto significa non cambiare niente, come dice il principe Salina. È la stessa presa d'atto di don Vito che per il figlio avrebbe voluto un futuro da senatore o da governatore e a cui invece passa il testimone di un potere fondato sulla violenza. Come se entrambi, pur così diversi, fossero a conoscenza della fine di ogni storia e di quanto sia inutile ogni lotta. Ma che non per questo rinunciano a difendere con orgoglio quanto è stato fatto».

Monda, ma il Sud di oggi è ancora gattopardesco come quella Sicilia?

«Vivo lontano dall'Italia da 30 anni e non vorrei inoltrarmi in territori difficili. La mia sensazione è che gli intrecci non siano dissimili e che il gattopardismo prevalga ancora, ma lo dico in punta di piedi».

E gli italiani in America che lei conosce bene?

«La storia degli italiani in America è fatta di persone capaci e oneste che in modo cristallino hanno fatto strada dando anche un grande contributo al Paese. E penso a personalità come il sindaco Fiorello La Guardia o a un imprenditore come Lee Iacocca. C'è poi una parte, solitamente minoritaria, che si è fatto largo attraverso la criminalità, da Al Capone fino alla mafia della famiglia Gambino. Ma non tutti gli italo-americani sono criminali».

Strana evoluzione quella della parola "patriarca": da connotazione biblica di autorevolezza a fenomeno di violenza che dalla famiglia s'allarga alla società. Che cosa è successo?

«Il titolo della mia conferenza l'ho scelto pensando al libro "L'autunno del patriarca" di Gabriel Garcia Marquez. La parola in sé non è negativa se la contestualizziamo storicamente guardando alle origini dell'ebraismo. Se la riferiamo ai fatti violenti che ci racconta la cronaca è giusto una condanna senza appello, senza alcuna nostalgia del tempo che fu».

Ma i patriarchi dei due film, alla fine, ci dicono qualcosa?

«Quando l'arte è compiuta insegna sempre qualcosa. Il principe e il boss ci lasciano in eredità una riflessione su un mondo che scompare e sulla fine delle cose che, però, non vuol dire resa. Sono personaggi che resteranno per sempre».

Perché sono sempre più rari film così epici?

«È sempre più difficile realizzarli. C'è un problema di risorse finanziarie e anche quando ci hanno riprovato grandi registi come Martin Scorsese o Michael Cimino non sempre è andata benissimo. Ma c'è anche un altro aspetto».

Quale?

«Il nuovo pubblico vive di storie spezzettate, brevi, brevissime. Oggi siamo abituati a Tik Tok, a Youtube, e prevale la fruizione veloce dominante sui social. L'approccio con film più "tradizionali" è sempre più difficile perché queste opere presuppongono un'attenzione lenta, totalizzante. Anche qui è la fine di un'epoca. Però ci sono delle eccezioni: teniamocele strette».

