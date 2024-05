La Puglia apre le porte al mondo. E si prepara ad affrontare una delle sfide più importanti, la vetrina più esclusiva: il G7 a Borgo Egnazia, in provincia di Brindisi. Perché un summit internazionale che porterà qui i capi di Stato e di Governo di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, insieme a 1.500 giornalisti da tutto il pianeta significherà potersi promuovere all’estero e stringere accordi commerciali, capitalizzando l’onda lunga della ripresa che ha visto la Puglia, nel 2023, contribuire alla crescita del Pil nazionale più di qualsiasi altra regione italiana.

Il summit

Il G7 porrà al centro del tavolo del confronto l’intelligenza artificiale, l’ambiente e la sostenibilità, l’Africa e le migrazioni e poi la difficile matassa del conflitto fra Russia e Ucraina e la proposta avanzata dagli Stati Uniti di utilizzare i proventi di circa 300 miliardi di dollari di beni russi bloccati per concedere un prestito all’Ucraina, proposta della quale - ha confermato il commissario Ue agli affari economici, Paolo Gentiloni - si discuterà proprio a Borgo Egnazia, nel corso del G7. Ma per la Puglia sarà soprattutto una straordinaria occasione di visibilità e di promozione a livello internazionale, con le imprese chiamate a partecipare ai bandi pubblicati in queste settimane - l’ultimo pochi giorni fa - per offrire alle nutrite delegazioni dei Sette Paesi servizi innovativi e doni identitari.

Il primo bando

Un primo bando è stato pubblicato tempo addietro dalla delegazione che si occupa del vertice sul sito della presidenza del Consiglio e poi prorogato al 31 maggio. Mira a individuare società e aziende interessate «alla fornitura di doni istituzionali, prodotti innovativi e servizi» da garantire nel corso del summit, dal 13 al 15 giugno. La fornitura dovrà essere offerta «senza oneri finanziari a carico della presidenza del Consiglio dei Ministri», dunque senza alcun corrispettivo, e dovrà riguardare «prodotti di qualità che caratterizzano in maniera significativa il “saper fare italiano” e l’eccellenza della creatività, dell’ingegno, del design e dello stile italiani da utilizzare prevalentemente quali doni istituzionali; prodotti e servizi caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, anche finalizzati a contenere l’impatto ambientale degli eventi; altri prodotti e servizi connessi agli aspetti organizzativi e logistici della presidenza italiana del G7». Le organizzazioni di categoria hanno invitato le aziende loro associate a farsi avanti e - dalle prime informazioni raccolte - sono state decine le proposte arrivate dalle imprese olivicole (l’ulivo è peraltro il simbolo del vertice), dalle aziende del caffè o che si occupano di aerospazio e cybersecurity.

Il secondo avviso

Un secondo avviso è stato pubblicato il 21 maggio e scadrà il 27. La Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese della Regione, su richiesta del capo delegazione G7 Nicola Lener, intende infatti organizzare alla Fiera del Levante a Bari un’esposizione temporanea dedicata all’identità pugliese, per promuovere le eccellenze manifatturiere regionali e l’attrattività del territorio, sfruttando il fatto che ben 1.500 giornalisti saranno riuniti proprio nel padiglione uno della Fiera. «Nello stesso spazio - specifica la Regione - verrà allestita l’esposizione, con contenuti e manufatti idonei a rappresentare il doppio volto della Puglia quale contesto produttivo in grado di valorizzare la tradizione come propria dimensione identitaria, ma anche capace di esprimere le proprie eccellenze in contesti di grande innovazione». La mostra si intitolerà “Le eccellenze della Puglia per il G7” e riunirà il meglio dei seguenti settori: aerospazio, green energy, meccanica e meccatronica, intelligenza artificiale, agroalimentare, turismo e cultura. Vi potranno prendere parte 15 Piccole e medie imprese e start up selezionate «a insindacabile giudizio di un’apposita commissione».

Gli altri bandi

Ci sono poi stati il maxi avviso da 27 milioni di euro per l’organizzazione dell’evento, avviso già aggiudicato ai colossi nazionali del comparto, uno dei quali, la Triumph Italy con Studio Ega e Studio 80 Group, ha già effettuato diversi sopralluoghi a Borgo Egnazia. Un altro bando è stato pubblicato a febbraio per individuare la nave che ospiterà circa 2.500 unità delle forze dell’ordine, sulle 3.500 complessive previste che confluiranno in provincia di Brindisi per garantire la sicurezza del G7 e dei suoi partecipanti, compresi il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres e Papa Francesco, che farà sentire la sua voce sul tema dell’intelligenza artificiale e, probabilmente, sui conflitti che insanguinano il mondo. Per gli altri 1.800 fra agenti di Polizia e militari saranno disponibili gli alberghi a tre e quattro stelle individuati con procedura negoziata sempre dal Viminale: spesa totale due milioni e 124mila euro, distribuiti fra le strutture ricettive pugliesi.

A ciò si aggiungano affidamenti e lavori legati alle richieste delle singole delegazioni, come quella statunitense che nei giorni scorsi ha chiesto la possibilità di avere 70 auto a noleggio. E poi i cantieri aperti per migliorare l’efficienza logistica di questa porzione di territorio, con l’ammodernamento delle strade e la realizzazione di sette eliporti. Piccole e grandi cose che, si spera, lasceranno alla Puglia un’eredità importante, ovvero la consapevolezza di avere al proprio arco ancora molte frecce da scoccare nel futuro.

