Covid, in Puglia due morti e 209 casi: incremento dei contagi nel Barese

Oggi in Puglia si registrano 209 nuovi casi di positività al Covid su 4.196 test per una incidenza del 4,9%. Due persone sono decedute. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 67, nella provincia Bat 7, in quella di Brindisi 24, nel Foggiano 23, nel Leccese 66, in provincia di Taranto 19. Delle 3.215 persone attualmente positive 107 (ieri 106) sono ricoverate in area non critica e 5 in terapia intensiva (come ieri).

Nel Barese incremento dei casi

Nell'ultima settimana, in provincia di Bari, sono state registrate 497 nuove positività al Covid-19, il 4,4% in più rispetto al dato della settimana prima (476), con un tasso che si assesta a 40,4 casi ogni 100mila abitanti appena superiore al 38,7 ogni 100mila del periodo precedente. È il primo incremento dopo quasi due mesi di calo consecutivo. Lo evidenzia il monitoraggio dell'Asl.

Dal punto di vista della distribuzione territoriale si segnalano 26 comuni su 41 con un numero di casi settimanali pari o inferiore a 10 e, tra questi, i centri di Binetto e Poggiorsini con zero casi. La campagna vaccinale anti-Covid, seppure con richieste abbastanza ridotte, continua. In totale è stata raggiunta quota 3 milioni e 189.001 somministrazioni, di cui 1 milione e 124.072 prime dosi, 1 milione e 88.841 seconde, 840.107 terze, 130.671 quarte e 5.310 quinte dosi. I residenti baresi over 12 anni che hanno ricevuto la terza dose sono 819.791, per una copertura che è attestata all'80,7%. I residenti nella fascia dai 60 anni in poi che hanno scelto di fare anche la quarta dose sono attualmente 108.096 (35%), di cui 36.393 ultraottantenni, 39.765 nella fascia 70-79 anni e 31.938 nel target 60-69 anni.