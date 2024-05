Carlo Spagnolo è professore ordinario di Storia contemporanea all'Università degli studi di Bari, al Dipartimento di studi umanistici. Ha lavorato e studiato fra Belgio, Franca, Germania e Stati Uniti.

Professore, quali ritiene o vorrebbe fosse l'eredità di questo G7 per il Paese e per la Puglia?

APPROFONDIMENTI RIFLESSIONI Il G7 e la Puglia/ Il passato scaduto, il futuro atteso: una regione al bivio

«La Puglia ne guadagnerà in visibilità, ma mi piacerebbe fosse principalmente un luogo del dialogo. È stata bizantina, romana, parte della Magna Grecia, nessuno lo ricorda ma per cinquant’anni Bari è stata un emirato arabo. Mi auguro verrà valorizzata questa straordinaria stratificazione storica, per rilanciare il dialogo fra culture e con il mondo ortodosso. Non sarà semplice e negli ultimi tempi non mi sembra sia successo. Spero si farà molto di più e lo dico da cittadino e da docente universitario».

I sette grandi discuteranno anche del conflitto alle porte dell'Europa, fra Russia e Ucraina, e in particolare della proposta Usa di utilizzare i proventi di circa 300 miliardi di dollari di beni russi bloccati per concedere un prestito all'Ucraina. Significherebbe colpire Putin con sanzioni niente affatto temporanee, come impone invece il diritto internazionale. Da storico, cosa ne pensa?

«La mia personale lettura di questa vicenda è che in genere le sanzioni sono di scarsa efficacia, specie sul lungo periodo. Putin le ha aggirate, stringendo rapporti più stretti con altri Paesi, a partire dalla Cina. Il rischio di una simile politica, insomma, è che i rapporti con la Russia, già tesi, si deteriorino ulteriormente in una fase in cui mi sembra ci sia, invece, una prima apertura di Putin, a quanto pare disposto ad affrontare un negoziato che si basi sul documento proposto dalla Turchia. Rispondere con nuove sanzioni, potrebbe aggravare una situazione di per sé molto preoccupante ed estremamente precaria. Uno dei problemi del G7, peraltro, è proprio quello di essere un organismo contestato: non ha uno status internazionale riconosciuto e agisce con efficacia soprattutto rispetto al coordinamento delle iniziative economiche. Qualora dovesse assumere una simile iniziativa politica, delegittimando l’Onu e le sedi istituzionali preposte, andrebbe oltre i compiti che si è dato. Il diritto internazionale non darebbe alcun avallo a un simile scenario che domani potrebbe essere contestato dal tribunale internazionale».

Condivide i timori per una possibile escalation nucleare?

«Esiste il rischio di una estensione dei Paesi in guerra. Quanto all’uso di armi nucleari non ci voglio credere, sebbene non si possa escludere. Una pace immediata non mi pare sia alle viste, ma ragioniamo almeno sulla sospensione delle ostilità. Una quota di instabilità è legata purtroppo anche alle tornate elettorali: non è chiaro chi saranno i decisori e quindi esiste il rischio che questa questione, anche per motivi elettorali, non sia trattata con la dovuta cautela».

Al centro del summit ci sarà anche il confronto sull'intelligenza artificiale che, come internet, sembra destinata a imprimere una svolta epocale alla storia dell'umanità. Quali responsabilità hanno, a suo avviso, i politici e i leader chiamati a governare questo processo di innovazione?

«L’accordo fra i leader del G7 in merito ai principi guida internazionali sull'intelligenza artificiale (IA) nel quadro del processo di Hiroshima l’ho trovato interessante. Mi pare improntato a criteri di ragionevolezza, ma porta con sé alcune criticità. Detta delle regole senza chiarire quali siano gli strumenti di sanzione, senza i quali si perde di credibilità. E poi non c’è una riga sulla disoccupazione strutturale che probabilmente accompagnerebbe l’IA e colpirebbe i cedi medi. Questo processo dovrebbe essere governato: se non lo sarà, si annunciano fasi di conflittualità sociale immense. E l’assenza di indicazioni da parte del G7 è preoccupante: lasciare tutto all’autonomia del mercato mi pare un approccio eccessivamente ottimista».