Sono 129 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ore in Puglia su 3.750 test. Non ci sono decessi.

Poco più di 3mila positivi

Il tasso di infenzione è pari al 3,44% (ieri il 5,4). Sono 3.064 le persone attualmente positive, 102 quelle ricoverate in area non critica, 6 (ieri 4) i ricoverati in terapia intensiva.