La classifica (di Forbes) dei 100 top manager: c'è anche un pugliese. Ecco chi è e cosa fa Onofrio Mastandea

Tra i 100 migliori manager italiani nel mondo c'è anche Onofrio Mastandrea, di Molfetta. La classifica è stata redatta da Forbes. Mastandrea è vicepresidente e general manager di Incyte Italia. Dal 2019 è alla guida di un'azienda che - scrive la stessa prestigiosa rivista americana - opera a livello globale guardando soprattutto allo sviluppo e alla commercializzazione di terapie innovative in grado di contribuire a migliorare la qualità di vita dei pazienti, con un portfolio di farmaci in ambito oncologico e di patologie autoimmuni/infiammatorie in costante crescita. Fattore chiave è la ricerca, come dimostra il rapporto Aifa sulle sperimentazioni cliniche, che pone Incyte tra le prime dieci aziende in Italia per numero di studi clinici avviati ogni anno sul territorio nazionale.

L'azienda ha la sede centrale a Wilmington, negli Stati Uniti, ma ha anche una filiale in Italia, a Milano, particolarmente importante per la ricerca clinica.