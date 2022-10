Schizza alle stelle il prezzo della corrente elettrica anche per i Comuni. Un’emergenza che rischia di prosciugare le casse pubbliche, impedendo così alle amministrazioni di garantire determinati servizi all’utenza. Dai Comuni parte così un’urgente richiesta: «Il Governo nazionale blocchi il prezzo dei contratti di fornitura elettrica in essere nei Comuni, i contratti in scadenza vengano rinnovati agli stessi patti e condizioni».

L'Anci



A dichiararlo è il presidente di Anci Puglia , Ettore Caroppo, sindaco di Minervino di Lecce, che si fa portavoce delle proteste dei primi cittadini di tutte le province pugliesi, ultimi in ordine di tempo i sindaci del Brindisino, i quali con la regia della Provincia del presidente Toni Matarrelli, primo cittadino di Mesagne, nelle scorse ore hanno fatto un appello al ministero per la Transizione energetica per una nuova tranche di aiuti.

Gli enti municipali sono dunque alle prese in questi giorni con l’approvazione dei bilanci di previsione finanziaria e cercano di far quadrare i conti attuali e futuri, ma la nuova tegola legata al rincaro del prezzo della corrente elettrica potrebbe comportare squilibri. Con il rischio catastrofe nei resoconti economici sempre dietro l’angolo: «La povertà energetica non è ormai soltanto prerogativa delle famiglie ma è sancita anche per i Comuni - continua il presidente Caroppo - per questo occorre l’intervento del governo per congelare i contratti in essere in scadenza a fine anno con le società di fornitura elettrica e garantire per i nuovi contratti gli stessi prezzi dei precedenti accordi in sede di gara sulla piattaforma Mepa il portale degli acquisti in rete della Pubblica amministrazione che permette di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi razionalizzando la spesa».

Le Criticità